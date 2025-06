Beamtenpensionen Rechnungshof: Pensionszahlungen für Beamte explodieren

Was der Rechnungshof von Verbeamtungen hält

Umso wichtiger sei es, dass das Land in die derzeit ruhende Vorsorge für die Pensionslasten wieder einsteigt. Seit 2018 gilt die Regel, dass für jeden neu verbeamteten Beschäftigten jährlich Landesschulden in Höhe von 5.500 Euro getilgt werden sollen. Die Tilgung war in den Corona-Jahren 2020 und 2021 sowie in diesem Jahr ausgesetzt worden. In den übrigen Jahren wurden laut Rechnungshof etwa 328 Millionen Euro an Landesschulden getilgt. Dadurch kann das Land seine Kreditbelastung senken und finanziellen Spielraum gewinnen.