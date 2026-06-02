Hätte das Verfassungsgericht sein Urteil über eine verfassungskonforme Besoldung von Beamten im Jahr 2020 gefällt, wäre der Aufschrei darüber vermutlich deutlich leiser ausgefallen. Doch das höchste deutsche Gericht hat sich Zeit gelassen. Jahrelang. Und erst im vergangenen November sein Urteil über die Beamtenbesoldung veröffentlicht. Herausgekommen ist ein Richterspruch, der aus der Zeit gefallen scheint. Denn eine üppige Steigerung der Bezahlung für die Staatsdiener passt einfach nicht in die aktuelle Lage, in der Deutschland steckt.