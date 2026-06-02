Die Umsetzung des Urteil des Bundesverfassungsgerichts zur Beamtenbesoldung wird Thüringen in den Jahren 2026 und 2027 mindestens 264 Millionen Euro kosten. Hinzu kommen weitere Millionenbeträge für die Umsetzung der Tarifsteigerung im öffentlichen Dienst, die rückwirkend zum 1. April auf die Beamte übertragen werden soll. Bis Ende 2027 fallen so Kosten in Höhe von 415 Millionen Euro an, berichtete Thüringens Finanzministerin Katja Wolf (BSW) am Dienstag in Erfurt.