Beamte «kaltblütig ermordet» Großfahndung nach "Reichsbürger" im australischen Busch

"Dieser Typ ist gemeingefährlich"

Eigentlich wollten zehn Beamte der örtlichen Polizei am Dienstagvormittag einen Haftbefehl vollstrecken, der gegen den 56-jährigen Desmond Filby vorlag - dabei ging es um Sexualdelikte. Als sie ihn etwa 300 Kilometer nordöstlich von Melbourne auf einem Grundstück nahe der Ortschaft Porepunkah aufsuchen, eröffnet er plötzlich das Feuer. Im Kugelhagel sterben zwei Polizisten, ein dritter wird schwer verletzt. Filby - oder Freeman, wie er sich nennt - flüchtet mit mehreren Schusswaffen ins Dickicht des angrenzenden Waldes. Seither ist er verschollen - und eine ganze Region in Angst.