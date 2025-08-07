Beachvolleyball: Starke Konkurrenz im Sand von Bad Salzungen

Der Sonntag steht im Zeichen der Mix-Vertretungen. Auch hier schlagen zwölf Teams auf. Beginn ist ebenfalls um 9.30 Uhr. Zu den Favoriten auf den Pokalsieg der Asklepius-Klinik gelten zweifelsfrei die Thüringer Meister von 2024, Lina Marie Lieb/René Menzel (1. Sonneberger VC/L.E. Volleys). Leonie Wolf und Martin Dimitrov, die beiden Schmalkalder, führen die Startliste an. Das Duo belegte in der Vorsaison den neunten Rang bei den Beach-Landesmeisterschaften. Mit Christel Fröhlich/Marcus Rumpf stellen sich die Vierten der Meisterschaf 2024 in Bad Salzungen vor. Auch die Bronzemedaillengewinner von 2024, Anna Thuernagel/Hannes Krochmann reisen an. Krochmann belegt in der aktuellen Einzelrangliste den vierten Platz. Die Zuschauer dürfen sich auf gutklassigen Volleyballsport freuen.