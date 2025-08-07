 
Beachvolleyball Starke Konkurrenz im Sand von Bad Salzungen

Thomas Dröge

Der 1. TSV Bad Salzungen ist auf der Bad Salzunger Beachvolleyball-Anlage Gastgeber für den Asklepius-Pokal.

 
Beachvolleyball: Starke Konkurrenz im Sand von Bad Salzungen
1
Hat sichtlich Spaß im Sand: Der Schmalkalder Volleyballer Martin Dimitrov. Foto: Liane Reißmüller

Die Volleyballer des 1. TSV Bad Salzungen sind einmal mehr Gastgeber für die Thüringer Beachvolleyball-Serie A-Cup. Das ist die höchste Kategorie. Im Rahmen der Thüringer Sparkassen-Beach-Tour steigt auf der Bad Salzunger Beach-Anlage hinter der Werner-Seelenbinder-Halle Bad Salzungen das Turnier um den Asklepius Pokal.

Den Auftakt vollziehen am Samstag ab 9.30 Uhr zwölf Männer-Teams. Unter anderem spielt das in Bad Salzungen bekannte Duo Martin Dimitrov/Kevin Schneider vom Schmalkalder VV und der ERFURT electronic. Der Gastgeber wird vom erfahrenen Dennis Krieger vertreten. Er geht mit Talent Jesse Merbitz an den Start. An Nummer 1 wurden Julian Müller/Milo Pape vom Team „Sonne im Paradies“ gesetzt. Sandspezialist Pape führt aktuell die Rangliste in der Beachtour an. Das Turnier für die Damenmannschaft musste abgesagt werden, weil sich am letzten Ferienwochenende nicht genügend Duos fanden, die in Bad Salzungen aufspielen wollten.

Der Sonntag steht im Zeichen der Mix-Vertretungen. Auch hier schlagen zwölf Teams auf. Beginn ist ebenfalls um 9.30 Uhr. Zu den Favoriten auf den Pokalsieg der Asklepius-Klinik gelten zweifelsfrei die Thüringer Meister von 2024, Lina Marie Lieb/René Menzel (1. Sonneberger VC/L.E. Volleys). Leonie Wolf und Martin Dimitrov, die beiden Schmalkalder, führen die Startliste an. Das Duo belegte in der Vorsaison den neunten Rang bei den Beach-Landesmeisterschaften. Mit Christel Fröhlich/Marcus Rumpf stellen sich die Vierten der Meisterschaf 2024 in Bad Salzungen vor. Auch die Bronzemedaillengewinner von 2024, Anna Thuernagel/Hannes Krochmann reisen an. Krochmann belegt in der aktuellen Einzelrangliste den vierten Platz. Die Zuschauer dürfen sich auf gutklassigen Volleyballsport freuen.