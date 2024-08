Am Wochenende hat der SV 2004 Sonneberg seinen 20. Geburtstag mit zahlreichen Turnieren vom Nachwuchs bis zum Premium-Cup gefeiert. Höhepunkt der 3-tägigen Party war dabei zweifellos das Turnier für die Profis, an dem auch Tristan Fröbel teilnahm. Tristan hat das Volleyballspielen in Sonneberg erlernt, ist mittlerweile in der deutschen Nationalmannschaft und auch amtierender Deutscher Meister der U 20 im Beachvolleyball. Am Spielfeldrand nahm er sich Zeit für ein Gespräch: drei Fragen über die Leidenschaft fürs Beachvolleyball und das Gefühl, wie es ist, mal wieder zu Hause zu spielen.