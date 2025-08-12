Am vergangenen Wochenende diente der Bad Salzunger Sand als Bühne für den Asklepios Cup. Das Beachvolleyball-Turnier (Kategorie A) wurde professionell geplant und durchgeführt, von den Kameras bis zum freundlichen Getränkeverkauf. Bei bestem Wetter an zwei schönen Sommertagen gab es eigentlich nur zwei weniger schöne Dinge: Ein paar zusätzliche Zuschauer hätte das Turnier auf jeden Fall verdient gehabt und die Lokalmatadore aus Bad Salzungen und Schmalkalden waren nicht zufrieden mit ihren Platzierungen beim Herrenturnier am ersten der beiden Turniertage.