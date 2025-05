Beachvolleyball: Countdown läuft in Bad Liebenstein

Das Otto-Scharfenberg-Gedächtnisturniers, das von den Volleyballern des SV Medizin Bad Liebenstein organisiert wird, findet vom Freitag, 20., bis zum Sonntag, 22. Juni, auf dem Bad Liebensteiner Kunstrasenplatz statt. In der Meldeliste stehen viele Mannschaften, die herzlich als Stammgäste in dem Kurort begrüßt werden. Die Namen sind zum Teil so skurril, dass man sich automatisch erinnert, sie schon öfter einmal gelesen zu haben in den Berichten, wenn es um eines der größten und beliebtesten Beachvolleyball-Turniere im Freistaat ging. Aber auch bei vielen neuen Teams hat sich das hohe Niveau auf dem Kunstrasen und im gesamten Umfeld der „Drei Tage Volleyball pur“ herumgesprochen. Somit haben gut drei Wochen vor dem offiziellen Meldeschluss am Sonntag, den 8. Juni, bereits 29 Mixed- und 21 Herrenteams gemeldet.