Noch vor einem Jahr war für Lucy Wagner nichts zu holen beim Trio de Janeiro-Cup. Nun steht die 16-Jährige von Regionalliga-Aufsteiger VfB 91 Suhl II beim Freizeitturnier des Clubs auf Platz eins. Ob’s an Willi Stagneth und Tristan Rummel lag, mit denen die Suhlerin ein Trio bildete? „Letztes Jahr war ich Letzter. Als reine Mädchentruppe hat man keine Chance“, muss Wagner konstatieren. Mit den zwei Spielern vom VV 70 Meiningen, die sie von Bundespokal-Spielen und dem Ostsee-Trainingslager des VfB gut kennt, läuft es nach anfänglichen Startschwierigkeiten mit zwei Niederlagen in drei Partien viel besser. „Die Strandwächter“, wie sich das Trio nennt, gewinnen das Endspiel bei ihrem Einstand gegen „Chill dein Leben“ in zwei Sätzen.