Sie nennen sich BeachKick Ladies oder FC Lieberampool – genau passend zu ihrer Freizeitbeschäftigung. Denn diese Frauen spielen Beachsoccer, die Variante des Fußballs, die ihren Ursprung im 19. Jahrhundert an Stränden Brasiliens hat. Mittendrin: Babett Heiß. Die Torfrau kickt auf dem Rasen in ihrer Freizeit eigentlich für den FSV Silvester Bad Salzungen in Südthüringen. Im vorigen Jahr probierte sich das Team aber als „Sommer-Highlight“ erfolgreich in der deutschen Beachsoccer-Tour und verpasste als Überraschungsmannschaft den Gesamtsieg am Ostseestrand in Warnemünde nur knapp – nach einer 3:6-Niederlage gegen den FC Lieberampool aus Kiel. Zuvor hatten sie die BeachKick Ladies aus Erlangen, den zweimaligen Gewinner, mit 5:4 bezwungen.