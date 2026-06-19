Wenn an diesem Freitag Nachmittag (19. Juni) jemand ins Schwitzen geriet, dann eher wegen der hochsommerlichen Temperaturen als wegen der Abiturnoten. Die lagen schließlich schwarz auf weiß bereits fest. Entsprechend entspannt und gelöst feierten 54 Abiturientinnen und Abiturienten des Berufsbildungszentrums (BBZ) Schmalkalden ihren Abschluss nach dem feucht-fröhlichen Abi-Motto 2026: „Abi heute, Captain Morgan, jetzt ist alles Rum“.