Bayreuther Festspiele "Tannhäuser": Jubelstürme und ein Gänsehaut-Moment

Gefeiert wird auch die Frau am Pult, Dirigentin Nathalie Stutzmann - und zwar nicht nur vom Publikum, sondern auch vom Regieteam. Das macht in einem der Einspieler, die jedes Jahr neu gedreht werden, um aktuelle Diskussionen rund um Bayreuth mit aufzunehmen, aus dem Bayreuther Dirigentengang, in dem die Porträts der musikalischen Leiter hängen, per Filzstift einen Dirigentinnengang.

Mit Stutzmann, Oksana Lyniv ("Der fliegende Holländer") und Simone Young ("Der Ring des Nibelungen") sind in diesem Jahr mehr Frauen in Bayreuth am Pult als Männer. Das gab es in der Festspielgeschichte noch nie. Lyniv war 2021, vor erst drei Jahren, überhaupt die erste Frau, die jemals eine Oper bei den Bayreuther Festspielen dirigierte.