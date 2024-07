Bayreuther Festspiele Staatsempfang nach der Premiere - "Tristan" findet Anklang

Weiter sagte er: "Wagner muss Wagner bleiben." Und: "Was in Bayreuth gespielt wird, wird nicht in Berlin entschieden." Dabei hatte Roth bereits zuvor ihre Aussagen relativiert. "Natürlich steht Bayreuth für Wagner und Wagner für Bayreuth", sagte die Grünen-Politikerin der Deutschen Presse-Agentur in Berlin. "In Bayreuth Wagner zur Aufführung zu bringen, ist natürlich der grundlegende Markenkern dieses einzigartigen Festivals, und daran will ich selbstverständlich nichts ändern."