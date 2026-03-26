Bayreuther Festspiele: Ein paar Tickets für die Jubiläumssaison gibt es noch

Bayreuth (dpa/lby) - Die Bayreuther Festspiele feiern Jubiläum – und das in Zeiten knapper Kassen. "Wir haben nur begrenze Finanzkapazitäten. Das wird nicht besser werden", sagte der geschäftsführende Direktor Heinz-Dieter Sense in Bayreuth.
Im Dezember meldeten die Bayreuther Festspiele: ausverkauft für die Jubiläumssaison. Aus Kontingenten kommen jetzt ein paar Resttickets noch in den Verkauf. Das Geld bleibt ein wichtiges Thema.
Bayreuth (dpa/lby) - Die Bayreuther Festspiele feiern Jubiläum – und das in Zeiten knapper Kassen. "Wir haben nur begrenze Finanzkapazitäten. Das wird nicht besser werden", sagte der geschäftsführende Direktor Heinz-Dieter Sense in Bayreuth.
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Am 12. April gibt es noch einmal einen Kartenverkauf – aber vor allem für Veranstaltungen im Begleitprogramm wie das Projekt "Venus, Engel, Macht". Für die Aufführungen im Festspielhaus gebe es nur noch wenige Restkarten, die aus Kontingenten nicht abgerufen wurden. Also etwa für Mitwirkende reservierte Tickets, die nicht gebraucht wurden. Denn im Dezember hatten die Festspiele gemeldet: ausverkauft fürs Jubiläumsjahr.
Die Gründung der Festspiele vor 150 Jahren feiert das weltbekannte Festival am 25. Juli mit Beethovens 9. Symphonie, die nur zu ganz besonderen Anlässen im Festspielhaus aufgeführt wird. Sonst ist das Haus den Werken Richard Wagners vorbehalten.
Und auch hier gibt es einen Kanon von Opern, die gespielt werden dürfen. Eine Ausnahme wird zum Jubiläum gemacht: Wagners "Rienzi" ist erstmals im Festspielhaus zu sehen und zu hören. Dazu war viel Vorarbeit nötig, wie Dramaturg Markus Kiesel erläuterte. Es habe erst eine Fassung entwickelt werden müssen, weil unklar sei, was authentisch von Wagner stamme und was Überarbeitungsschicht sei.