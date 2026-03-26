Bayreuther Festspiele: Ein paar Tickets für die Jubiläumssaison gibt es noch

Und auch hier gibt es einen Kanon von Opern, die gespielt werden dürfen. Eine Ausnahme wird zum Jubiläum gemacht: Wagners "Rienzi" ist erstmals im Festspielhaus zu sehen und zu hören. Dazu war viel Vorarbeit nötig, wie Dramaturg Markus Kiesel erläuterte. Es habe erst eine Fassung entwickelt werden müssen, weil unklar sei, was authentisch von Wagner stamme und was Überarbeitungsschicht sei.