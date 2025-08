Bayreuther Festspiele Der Schwarz-"Ring" endet - 2026 mischt die KI mit

Hier und da, so wirkt es, hat das Team auch im finalen Jahr noch einmal nachgeschärft. So scheinen die Gibichungen Gunther und Gutrune noch eine Spur trashiger, neureicher und affektierter zu sein. Gutrune stöckelt durchs Bühnenbild, Gunther hüpft aufgedreht und schmierig herum. Dass Siegfried zu Beginn in einem Spießbürgerleben gefangen ist und raus will, ist gut herausgearbeitet, inklusive der beigefarbenen Hose als Teil seiner Garderobe.