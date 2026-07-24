Bayreuther Festspiele Hitlers Lieblings-Oper? Warum "Rienzi" so speziell ist

Festivalchefin Katharina Wagner sagte jüngst im Podcast "BackstageClassical", die Regisseurinnen "zeigen in einer ganz großen Härte, wie Macht auch wahnsinnig machen kann und wie Macht verderben kann und wie Macht einen Menschen verändern kann".

Kritik an der Auswahl

Der Musikwissenschaftler Anno Mungen von der Uni Bayreuth sieht die Entscheidung kritisch, "Rienzi" ausgerechnet zum Jubiläum erstmals auf dem Grünen Hügel erklingen zu lassen. "Ich finde, dass das keine glückliche Wahl ist für das Jubiläumsjahr, auch weil der Nationalsozialismus Jubiläen als solche sehr favorisiert hat. Ausgerechnet jetzt zum 150. Jubiläum dieses Stück zum ersten Mal zu machen, ist, finde ich, nicht unproblematisch", sagte er dem "Nordbayerischen Kurier".

Anders sieht das der Direktor des Richard Wagner Museums, Sven Friedrich: "Was hätte man denn sonst zum Jubiläum im Repertoire anders machen sollen?", fragt er im dpa-Interview. "Wenn schon, dann doch das Werk, dass die Ambivalenz der 150 Jahre Festspiele in seiner Rezeptionsgeschichte wie kein anderes Werk Wagners repräsentiert."

Auf der Homepage der Bayreuther Festspiele heißt es: "Das selten gespielte Werk zeigt sich als Bindeglied zwischen Grand Opéra und Musikdrama, mit orchestraler Wucht und emotionaler Tiefe. Die Aufführung in Bayreuth ist eine einmalige Gelegenheit, Wagners frühen Triumph neu zu entdecken - dort, wo er bislang nie erklungen ist."