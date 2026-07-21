Bayreuth - Die "New York Times" empfiehlt dieses Jahr eine Reise nach Bayreuth. Die Stadt gehört damit zu 52 von der Zeitungsredaktion kuratierten Hotspots weltweit - natürlich wegen der Festspiele, die in diesem Jahr 150 Jahre alt werden und am 25. Juli beginnen. Doch die Vorstellungen im Festspielhaus sind schon lange ausverkauft. Mal angenommen, es machen sich wirklich viele Menschen auf den Weg gen Bayreuth: Was gäbe es sonst zu tun, sehen und genießen für das illustre internationale Publikum? Eine kleine Handreichung.