München - Trotz des Transfer-Vetos seines aktuellen Vereins FC Chelsea ist Nicolas Jackson laut Sky noch immer in München und kämpft von dort aus um seinen Wechsel zum FC Bayern. Der 24 Jahre alte Offensivspieler dränge mit den Bayern weiterhin auf einen Transfer zum deutschen Rekordmeister, am Sonntagmorgen sollen Gespräche mit den Chelsea-Verantwortlichen stattfinden. Der Deal sei zwar auf Eis gelegt, aber noch nicht endgültig geplatzt, schrieb Sky-Transferexperte Florian Plettenberg bei der Plattform X.