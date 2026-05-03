Berlin - CSU-Chef Markus Söder hat mit Blick auf Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) und die Bundesregierung gefordert, den Fokus mehr auf politische Ergebnisse zu legen. "Ich glaube, weniger Befindlichkeit, weniger Stilfragen, als vielmehr aufs Ergebnis hinarbeiten", sagte Bayerns Ministerpräsident in der ZDF-Sendung "Berlin direkt" am Abend. "Das ist wie im Fußball, man kann zwischendrin mal schwächere Phasen haben. Entscheidend ist, dass man in der Nachspielzeit dann einen Erfolg erzielt - und da haben wir noch einiges vor uns."