Söder: "Jeder Kanzler hat es nicht leicht"

Angesprochen auf Merz' Aussage, kein Kanzler habe so viel in den sozialen Medien ertragen müssen wie er selbst, sagte Söder außerdem: "Dass die Zeiten schwer sind, weiß jeder, insbesondere durch digitale Echokammern natürlich um Vielfaches verstärkt. Jeder Satz wird im Mund rumgedreht." Er ergänzte: "Ich glaube, jeder Kanzler hat es nicht leicht, weil das Amt so ist. Das gilt aber für viele andere Ämter auch. Nur, auch das bringt uns alles nichts. Wir müssen einfach schauen, dass wir Ergebnisse liefern."