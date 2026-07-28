Bayerns Ministerpräsident: Budapest, Athen, Moldau - Söder zieht es nach Südosteuropa

Kontakte wiederbeleben in Ungarn

In Ungarn will Söder den neuen Regierungschef treffen. "Wir hatten immer sehr enge Verbindungen zu Ungarn. Diese traditionell guten Beziehungen werden wir nun mit dem neuen Ministerpräsidenten Peter Magyar wieder aufnehmen, nachdem wir sie nach schwierigen Jahren ausgesetzt hatten." Bayern wolle eine gemeinsame Regierungskommission beleben und die Zusammenarbeit zwischen Universitäten ausbauen. "Auch in der Wirtschaftspolitik wollen wir Akzente setzen. Bayern und Ungarn haben ähnliche Strukturen, wir sind beide Autoländer. Deshalb wollen wir gemeinsam für mehr Freiheit für den Verbrenner in Europa werben", sagte Söder. Die EU müsse sich hier noch stärker bewegen.