Reiter sprach auch den 13-maligen Rekordmeister Müller an, der beim FC Bayern nach 25 Jahren als Spieler ausscheidet. "Lieber Thomas: Time to say goodbye", sagte der Oberbürgermeister. "Ich bedanke mich, dass ich so oft hier sein durfte. Ich bleibe euch erhalten - in welcher Form auch immer", entgegnete Müller.