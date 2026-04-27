Bayerns Medienaufsicht: Warum Löschen von Hass und Hetze im Netz so aufwendig ist

München (dpa/lby) - Bayerns Medienaufsicht hat immer mehr Arbeit mit der Prüfung strafbarer Inhalte im Internet. Im vergangenen Jahr seien knapp 10.000 Fälle geprüft worden, teilte die Bayerische Landeszentrale für neue Medien (BLM) mit. Bei einem Großteil, in etwa 8.500 Fällen, sei es um die Verwendung von Kennzeichen verfassungswidriger Symbole, Volksverhetzung und die Verharmlosung oder Leugnung des Holocausts gegangen. Im Jahr zuvor lag die Gesamtzahl noch bei mehr als 3.700 Prüffällen - also weniger als der Hälfte.