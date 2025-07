"Licht am Ende des Tunnels" trotz schwieriger Lage

Die Umfrage der Arbeitgeberverbände "bayme vbm" zur Stimmung der Branche in Bayern war kurz vor der Einigung durchgeführt worden. "Die Unternehmen sehen trotz der schwierigen Gesamtsituation Licht am Ende des Tunnels", sagte Brossardt. Die wirtschaftliche Lage in der bayerischen Metall- und Elektroindustrie sei zwar nach wie vor schlecht, allerdings steige die Zuversicht der Unternehmen für die künftige Entwicklung.