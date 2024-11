Bayerns Finanzen: Haushalt 2025 wächst dank Rücklagen auf fast 77 Milliarden

Söder betonte, dass es bei den Investitionen keinen Sparzwang gebe, dies wäre ein "fataler Fehler und Gift für die Konjunktur". Mit 11,6 Milliarden Euro liege Bayerns Investitionsquote bei 15,2 Prozent und damit deutlich höher als etwa in Baden-Württemberg oder Nordrhein-Westfalen, wo die Quote etwa jeweils bei zehn Prozent liege. Die Investitionen flössen in die Bereiche Wirtschaft, Forschung und in den Bausektor.