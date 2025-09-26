Kopfstöße im allerletzten Kampf, keine Disqualifikation und nur ein Punkt statt zwei: Der Saisonstart der Kampfgemeinschaft (KG) Südthüringen in der 4. Ringer-Liga lief schlechter als erhofft. Dazu kämpfen die Zella-Mehliser und Albrechtser Ringer mit mehreren Ausfällen und dem Weggang ihres besten Ringers. Ob der Traum vom Aufstieg in die 3. Liga trotzdem noch wahr werden kann, fragten wir Cheftrainer Jan Meinunger nach dem 18:18-Remis im ersten Heimkampf am vorigen Wochenende (20. September) gegen Aufsteiger SC 04 Nürnberg.