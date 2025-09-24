6:10 liegt die Ringer-Kampfgemeinschaft (KG) Südthüringen zur Pause des zweiten Saisonkampfes gegen Bayernliga-Aufsteiger SC 04 Nürnberg zurück. In den letzten Kampf geht sie am Samstagabend (20. September) in der Zella-Mehliser Dreifelderhalle mit einer 18:14-Führung. Das Finale wird so zum Showdown vor offiziell 200 Zuschauern. Kann die KG nach der Auftaktniederlage in Unterdürrbach nun ihren ersten Sieg feiern? Oder gelingt Nürnberg die Wende?