6:10 liegt die Ringer-Kampfgemeinschaft (KG) Südthüringen zur Pause des zweiten Saisonkampfes gegen Bayernliga-Aufsteiger SC 04 Nürnberg zurück. In den letzten Kampf geht sie am Samstagabend (20. September) in der Zella-Mehliser Dreifelderhalle mit einer 18:14-Führung. Das Finale wird so zum Showdown vor offiziell 200 Zuschauern. Kann die KG nach der Auftaktniederlage in Unterdürrbach nun ihren ersten Sieg feiern? Oder gelingt Nürnberg die Wende?
Bayernliga Ringen Buchstäblich ein Kopf-an-Kopf-Rennen
Karsten Tischer 24.09.2025 - 20:00 Uhr