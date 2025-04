"Brutal bitter. Es ist schon krass, was wir für Verletzungen haben momentan", stöhnte Kapitän Joshua Kimmich. Auch Harry Kane, Schütze des wichtigen 2:1 in Überzahl unmittelbar nach der harten Gelb-Roten Karte für Augsburgs Cédric Zesiger, beklagte den Verletzungsfluch in entscheidenden Saisonwochen.