München - Nach der Final-Niederlage gegen Alba Berlin hat Bayern Münchens Trainer Svetislav Pesic deutliche Kritik an seinen Basketballern und sich selbst geübt. "Mir ist es nie gelungen, aus diesen Spielern ein Team zu bilden", resümierte der 76-Jährige, dem in seiner letzten Partie vor dem Ruhestand ein Happy End verwehrt blieb. Die Bayern verloren das entscheidende fünfte Finalspiel der Bundesliga mit 81:84 in der eigenen Halle - und das trotz einer vermeintlich komfortablen 47:27-Führung zur Halbzeit.