Verwerfungen mit einigen Profis

Pesic deutete an, dass er mit dem Auftreten mancher Profis nicht einverstanden war in dieser Saison: "Einige Sachen erlaube ich nicht." Was genau er meinte, blieb offen. Im ersten Finalspiel (102:94) geriet er mit Xavier Rathan-Mayes bei einer Auswechslung aneinander - daraufhin wurde der Aufbauspieler in drei der folgenden vier Matches gar nicht mehr eingesetzt. Seinen serbischen Landsmann Stefan Jovic, mit dem Pesic 2023 noch Vizeweltmeister geworden war, hatte der Coach schon lange vor den Playoffs aus dem Kader aussortiert.