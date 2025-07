München (dpa/lby) - Das bayerische Kabinett geht auf Reisen: Am Dienstag tagen Ministerpräsident Markus Söder (CSU) und seine Ministerrunde in der bayerischen Vertretung in Brüssel. Als Gäste wollten unter anderem EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen und Manfred Weber, Vorsitzender der EVP-Fraktion im Europäischen Parlament, dazustoßen. Auch der EU-Kommissar für Verteidigung und Raumfahrt, Andrius Kubilius, ist als Gast dazu eingeladen. Anschließend will Söder ins Nato-Hauptquartier fahren und dort Nato-Generalsekretär Mark Rutte zu einem Gespräch treffen.