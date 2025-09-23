Bayern-SPD: Pollack und Kirschstein sollen SPD-Generalsekretäre werden

Schweinfurt (dpa/lby) - Die beiden Kommunalpolitiker Kathrin Pollack und Uwe Kirschstein sollen als Duo neue Generalsekretäre der SPD in Bayern werden. Sie hoffe, mit den beiden neuen Generalsekretären die Partei wieder zurück in die richtige Spur führen zu können, sagte Landeschefin Ronja Endres bei der Vorstellung des Vorschlags des Landesvorstands in Schweinfurt. Es gehe nicht immer nur um Bekanntheit, die könne man auch noch aufbauen. Beide hätten aber viel Potenzial und Eigenschaften, die der Partei jetzt sehr helfen könnten. Beide Kandidaten sind außerhalb der SPD bisher kaum bekannt.