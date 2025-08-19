Bayern, Sachsen, Thüringen Polizei stellt Motorräder und Bargeld im Rockermilieu sicher

Suhl/Leipzig/Bamberg - Mehrere Motorräder stehen nun auf einem Parkplatz des Thüringer Landeskriminalamts: Die Polizei hat sie bei einer großangelegten Razzia im Rockermilieu sichergestellt. Die Beamten durchsuchten 18 Objekte in Sachsen, Thüringen und Bayern. Der Schwerpunkt der Ermittlungen lag in Südthüringen, sagte der Vize-Präsident des Thüringer LKA, Heiko Schmidt. Es geht um den Verdacht der schweren räuberischen Erpressung. Die Ermittlungen richten sich gegen zehn Deutsche im Alter zwischen 20 und 50 Jahren. Festnahmen gab es keine.