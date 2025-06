Der frühere CSU-Chef Horst Seehofer hatte kürzlich in der "Süddeutschen Zeitung" erklärt, Aiwanger habe sich mit seinem Einknicken Handlungsspielräume genommen. "Aiwanger hat sich selbst gefesselt. Er hat erklärt, dass er die Schuldenbremse nicht aufhalten kann, weil er sonst nicht mehr Minister ist. Da frage ich mich: Kann er jetzt überhaupt noch etwas aufhalten, was ihm nicht gefällt?", sagte Seehofer in dem Interview.