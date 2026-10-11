Fast sieben Milliarden Einnahmen in einem Jahr

Klar sei für die SPD, dass die Erbschaftsteuer erhalten bleiben müsse, sagte Halbleib. Denn sie schließe eine Gerechtigkeitslücke: "Der Staat kann damit die Startchancen für diejenigen verbessern, die kein Spitzenvermögen erben können." Im vergangenen Jahr habe der Freistaat fast 6,7 Milliarden Euro über die Erbschaftsteuer eingenommen – Geld, das er gut im Interesse der Allgemeinheit einsetzen könne: für gute Schulen, Kinderbetreuung, bessere Straßen und Brücken oder eine handlungsfähige Polizei, betonte Halbleib.