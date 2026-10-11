München (dpa/lby) - Die Landtags-SPD ist strikt gegen eine Abschaffung oder Regionalisierung der Erbschaftsteuer – ersteres ist eine Dauerforderung der Freien Wähler, zweiteres will die Staatsregierung per Klage in Karlsruhe durchsetzen. Vor der für Montag geplanten mündlichen Verhandlung beim Bundesverfassungsgericht warnte der SPD-Finanzexperte Volkmar Halbleib vor massiven Lücken im Haushalt. Die Steuer solle aber gerechter ausgestaltet werden. "Unfaire Vorteile für Erben großer Firmenvermögen sollen entfallen, um alle anderen entlasten zu können", argumentierte der SPD-Abgeordnete.