Bayern im neuen Jahr Kriegsende und Bauernaufstand: Ereignisse und Jubiläen 2025

125 Jahre FC Bayern

Der FC Bayern München kennt viele Superlative - unter anderem ist er Rekordmeister in Deutschland und ist mit rund 382.000 Vereinsmitgliedern der mitgliederstärkste Sportverein der Welt. Die Bayern sind der mit Abstand bekannteste deutsche Fußball-Verein im Ausland, ob Müller, Beckenbauer, Hoeneß, Rummenigge, Ballack, Neuer - fast alle, die im deutschen Fußball Rang und Namen hatten, landeten früher oder später beim FC Bayern. Legendär ist der gleichsam selbstbewusste wie eigensinnige Anspruch "Mia san mia".

125 Jahre alt wird der Club im Jahr 2025. Gefeiert werden soll unter anderem mit einem Legenden-Turnier zu Ehren des verstorbenen Franz Beckenbauer. Und vielleicht mit Titeln, nachdem es in der vorigen Saison ungewohnter Weise nicht geklappt hat? Nach dem Aus im DFB-Pokal gegen Bayer Leverkusen bleiben zwei Chancen - Meisterschaft und Champions League.

Champions-League-Finale in der Allianz Arena

Ein "Finale dahoam" für Harry Kane, Jamal Musiala und Co. - das wär's! Die Uefa hat das Finale der Champions League nach München vergeben, am 31. Mai geht es los. Derzeit läuft noch die Gruppenphase, noch ist also nicht abzusehen, wer sich dann gegenüberstehen wird. 2012 gastierte das Endspiel der Champions League schon einmal in Bayerns Landeshauptstadt - mit unrühmlichem Ende für den FC Bayern: Das Team unterlag unglücklich im Elfmeterschießen gegen den FC Chelsea. Drama statt "Party dahoam".

30 Jahre Rock im Park

Vom 6. bis 8. Juni pilgern wieder Hunderttausende Musikfans nach Nürnberg zu Rock im Park, das 2025 sein 30-jähriges Bestehen feiert. Das Zwillingsfestival Rock am Ring in der Eifel gibt es gar seit 40 Jahren. Zum Jubiläum haben die Veranstalter 100 Acts angekündigt, die diesmal auf vier Bühnen spielen sollen. Sonst waren es bei Rock im Park immer drei Bühnen. Headliner sind in diesem Jahr Slipknot, Bring Me The Horizon, The Prodigy, Korn und K.I.Z.

Das Musikfestival fand unter dem Namen "Rock im Park" erstmals 1995 im Münchner Olympiastadion statt. 1997 zog es nach Nürnberg, zunächst mit Hauptbühne im Fußballstadion, später auf dem ehemaligen NS-Reichsparteitagsgelände. 2020 und 2021 musste das Festival im Zuge der Corona-Pandemie ausfallen. Im vergangenen Jahr kamen dem Veranstalter zufolge rund 80.000 Menschen. Für das Festival 2025 waren demnach Anfang Dezember bereits 60.000 Karten verkauft.

Ein durchschnittliches Konzertjahr

Adele in der eigens aufgebauten Arena, Taylor Swift im Olympiastadion, Coldplay ebenso - das Konzertjahr 2024 in München war herausragend. 2025 geht es durchschnittlicher zu. Dua Lipa und Robbie Williams kommen in die Olympiahalle. Guns n‘ Roses sind für die Allianz Arena gebucht.