«Bayern goes Arabien»: Visionen für 1001 Nacht - Markus Söder und die 10 Milliarden

München/Abu Dhabi - Inmitten der ungelösten Suche nach einer gemeinsamen Unionskandidatin für das Amt des Bundespräsidenten zieht es CSU-Chef Markus Söder auf die arabische Halbinsel. Am Sonntag bricht der bayerische Ministerpräsident zu einer kurzen Visite in die Vereinigten Arabischen Emirate (VAE) und nach Katar auf. Ursprünglich hatte Söder für sein außenpolitisches Märchen aus 1001 Nacht auch noch ins benachbarte Saudi-Arabien reisen wollen. Wegen der unsicheren Lage wurde dies aber kurzfristig gestrichen. Seit September gab es schwere Auseinandersetzungen zwischen den Huthi und Saudi-Arabien.