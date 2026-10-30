«Bayern goes Arabien»: Visionen für 1001 Nacht - Markus Söder und die 10 Milliarden

Für Söder ist es übrigens nicht die erste Reise in die Golfregion: Als Gesundheitsminister war er 2010 in den Emiraten. Aber: "In Katar wird es mein erster Besuch sein."

Bei Menschenrechten ist Söder gegen Belehrungen von außen

Ein Thema, welches bei Reisen deutscher Politiker in die Region immer mitschwingt, ist die Einhaltung der Menschenrechte. Söder will hier aber nicht mit dem erhobenen Zeigefinger auftreten. "Veränderung durch Dialog und Partnerschaft ist wirkungsvoller als Belehrungen von außen", sagte er. Die Diskussionen rund um die Fußball-Weltmeisterschaft habe zudem erste Veränderungen angestoßen. "Das Thema Menschenrechte ist immer präsent. Bei allen unterschiedlichen Auffassungen ist es umso wichtiger, im Gespräch zu sein und über gemeinsame Interessen Verbesserungen zu erwirken."