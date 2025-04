Der Höhepunkt sei Anfang Februar gewesen. Innerhalb einer Woche wurden mehr als 10.000 Grippefälle gemeldet. Seit Mitte Februar seien immer weniger Fälle nachgewiesen worden. Etwa seien in der 15. Kalenderwoche rund 470 Fälle nachgewiesen worden. In der Vorwoche seien es knapp doppelt so viele gewesen. Daten aus dem bayerischen Abwassermonitoring und dem Bayerischen Influenza- und Corona-Sentinel bestätigten das Ende der Grippewelle, wie das Ministerium mitteilte.