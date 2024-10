Bayern gegen Stuttgart Nationaltorwart Nübel im Fokus - Kompany: Haben ihn im Blick

Nübel und ein sportlicher Höhepunkt

Nübel reist in die Allianz Arena nun als Nationalspieler an. Für den früheren Schalker war das erste Länderspiel jüngst beim 2:1 in Bosnien und Herzegowina "sportlich ein Höhepunkt". Er sei "sehr stolz, zufrieden und sehr happy", sagte der 28-Jährige in Zenica. Das konnte er in Spielen gegen Bayern nur einmal sein. In drei Spielen gab es zwei Niederlagen und einen Sieg. Ohne Gegentor blieb er dabei aber auch nicht.