Bayern gegen Inter Kompany am Zug: Müller brennt für Traum vom Finale dahoam

Fürsprecher hat der Angreifer auch unter ehemaligen Bayern-Stars. "Ich würde mir wünschen, dass er nochmal diese große Bühne bekommt", sagte etwa Ex-Kapitän Stefan Effenberg. Müller habe sich in seiner Karriere "viele Träume erfüllt, ist Weltmeister geworden, hat die Champions League gewonnen. Aber dieses Finale dahoam hat so eine große Bedeutung für Thomas Müller". Müller sei "on fire".

Unabhängig von Müller: Ohne Musiala, Manuel Neuer, Dayot Upamecano, Alphonso Davies, Hiroki Ito und auch noch Aleksandar Pavlovic müssen die Bayern-Profis noch enger zusammenrücken. "Wir müssen viel Stärke holen aus dem, was wir schon gelöst haben an Ausfällen in dieser Saison", sagte Kompany. "Die Spieler werden weniger, jeder Einzelne wird wichtiger. Jeder muss sich bewusst sein, dass er zu jeder Zeit auf den Punkt bereit sein muss", forderte Kimmich. Einem Thomas Müller muss das keiner extra sagen.