Kane und das nächste Level

Das ist vor allem bei Dauer-Torjäger Kane, der am 25:3-Tore-Rekordstart den Hauptanteil hat, riesengroß. Englands Nationalmannschaftskapitän ist der erste Spieler der Bundesliga-Historie, der nach sechs Spieltagen elf Tore erzielt hat. Kane habe "sein nächstes Level selbst freigeschaltet", sagte Kompany. Der Routinier habe seinen "Hunger" immer behalten.

Die Bestmarke nach sieben Spieltagen von 13 Toren hält übrigens Kanes Dortmunder Kontrahent Serhou Guirassy aus der Saison 2023/24. "Die Gemeinsamkeiten? Wir mögen es einfach, Tore zu schießen", sagte der 29-Jährige, von Kovac wiederholt als "Lebensversicherung" geadelt.

In den letzten drei Bundesliga-Duellen blieb der BVB bei einem Sieg und zwei Unentschieden gegen den Favoriten aus dem Süden ungeschlagen. "Es muss mal wieder ein Sieg her", forderte daher der formstarke Bayern-Nationalspieler Serge Gnabry.