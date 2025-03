Alonso vertraut in den Schiedsrichter

Ex-Profi Alonso fordert von seinen gefährdeten Spielern ein "intelligentes Verhalten" auf dem Platz. Also ja nicht Gelb wegen Meckerns. Und er setzt auf den Mann an der Pfeife. "Wir haben einen guten Schiedsrichter, Michael Oliver. Er hat große Erfahrung", sagte der Bayer-Coach in der Allianz Arena.