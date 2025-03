Bayern: Frühlingswetter zum Ferienende – Regen zum Schulstart

Wetterumschwung zum Schulbeginn

Zum Schulbeginn am Montag steht laut DWD dann ein Wetterumschwung bevor: Von Südwesten breitet sich Regen aus, am Nachmittag gibt es teils kräftige Schauer. In Alpennähe seien einzelne Gewitter möglich, hieß es. Die Temperaturen sinken auf 13 Grad, wie eine DWD-Sprecherin sagte.