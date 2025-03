Bayern: Frühlingswetter zum Ferienende – Regen zum Schulstart

München (dpa/lby) - Höchstwerte von bis zu 19 Grad, Sonne - doch das war's damit erstmal. Am letzten Wochenende der Schulferien haben die Menschen in Bayern noch einmal sonniges und frühlingshaft mildes Wetter genießen können. Am Sonntagabend sollten von Südwesten her dichte Wolken aufziehen.