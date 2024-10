Kanes unerschütterlicher Glaube

In der Bundesliga bejubelte Kane fünf Doppel- und nun sechs Dreierpacks. In der Champions League traf er zweimal doppelt und beim 9:2 gegen Dinamo Zagreb zum Start in diese Königsklassen-Spielzeit gleich vierfach. "Ich glaube an mich und meine Qualitäten, da ändern auch torlose Spiele nichts dran", sagte Kane. Zehn Schüsse in einem Spiel am Samstag gegen Stuttgart waren Rekord für ihn.