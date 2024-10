Allgäuer Landrätin forderte bereits bewaffnete Bärenbereitschaft

In Bayern werden immer wieder Hinweise auf einen Bären gemeldet. Erst im Juli hatte die Oberallgäuer Landrätin Indra Baier-Müller von den Freien Wählern darum in dem Schreiben an ihren Parteifreund, Bayerns Umweltminister Thorsten Glauber, die Gründung einer bewaffneten bayerischen Braunbärenbereitschaft verlangt. Auf den Vorschlag reagierte das Umweltministerium zurückhaltend.