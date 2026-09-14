Lang gehegter Fan-Wunsch Britpopband Oasis kündigt Konzerte in Deutschland an

Das lange ersehnte Comeback war von Fans in aller Welt gefeiert worden. Die Brüder lachten auf der Bühne, sangen gemeinsam und umarmten sich - Bilder, die man lange nicht für möglich gehalten hatte. Mehr als 73.000 Menschen jubelten dem weltbekannten Geschwisterpaar im Juli 2025 im Stadion im walisischen Cardiff lautstark zu, als sie zum ersten Mal nach 16 Jahren mit dem Song "Hello" auf die Bühne traten.