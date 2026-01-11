«Bayern-Bausparer» Bayerns Grüne wollen Traum vom Eigenheim wiederbeleben

München (dpa/lby) - Die Grünen im bayerischen Landtag schlagen eine neue Förderpolitik vor, um insbesondere Menschen mit geringen und mittleren Einkommen einen Hauskauf zu erleichtern. "Mit unserem Bayern-Bausparer ermöglichen wir Familien mit geringem und mittlerem Einkommen ihren Traum vom Eigenheim. Es darf nicht länger sein, dass Menschen in Bayern die eigenen vier Wände verwehrt bleiben, weil Häuser und Wohnungen uferlos teuer und Förderanträge unnötig kompliziert sind", sagte Fraktionschefin Katharina Schulze der Deutschen Presse-Agentur in München.