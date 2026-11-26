München (dpa/lby) - Nach der Uraufführung von "Carpathia - Der Mythos der Untoten" vergeht einige Zeit, bis der Applaus des sonst so begeisterungsfähigen Publikums des Bayerischen Staatsballetts zunimmt. Allzu ungewohnt, auch beklemmend scheint das neue Werk von Edward Clug. Es geht darin um einen Vampir, der einen Reisenden in seine Fänge lockt, sich von dessen Frau angezogen fühlt und seine Macht immer weiter auf die Welt der Lebenden ausdehnt, bevor er schließlich eliminiert und damit erlöst wird.