Bayerisches Lebensgefühl: Fast der Hälfte der Bayern ist die Wiedervereinigung schnurz

München (dpa/lby) - Fünfunddreißig Jahre nach der Wiedervereinigung ist der bevorstehende Tag der Deutschen Einheit für die relative Mehrheit der bayerischen Bevölkerung kein Tag der Freude. Laut einer Umfrage des Genossenschaftsverbands Bayern (GVB) sehen 48,7 Prozent beim Gedanken an die Wiedervereinigung keinen Grund zum Feiern, 43,2 Prozent bejahen das. "Offenbar gibt es auf dem Weg zur vollkommenen deutschen Einheit auch nach 35 Jahren noch viel zu tun", kommentierte GVB-Präsident Stefan Müller.