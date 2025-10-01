Bayerisches Lebensgefühl: Fast der Hälfte der Bayern ist die Wiedervereinigung schnurz

Je größer die Entfernung von den neuen Ländern, desto geringer die Freude

Der GVB veröffentlicht alljährlich seinen "Heimatindex", eine Umfrage zum Lebensgefühl im Freistaat. Sonderthema in diesem Jahr war die deutsche Einheit. In drei Regierungsbezirken sehen demnach sogar absolute Mehrheiten zum Nationalfeiertag keinen Grund zum Feiern: In der Oberpfalz sagten das 53,6 Prozent, in Niederbayern und in Schwaben jeweils knapp über 50 Prozent. Weniger negativ ist die Sicht in den drei fränkischen Regierungsbezirken. "Je näher die Regionen an der ehemaligen innerdeutschen Grenze liegen und je näher man sich kommt, umso positiver ist das Bild der deutschen Einheit", sagte Müller, ein Mittelfranke.