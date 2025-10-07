Bayerisches Kabinett Bayern rüstet auf im Kampf gegen Drohnen

Welche Technik soll die Polizei dafür erhalten?

"Dass wir aufrüsten werden, steht definitiv fest", betonte Söder. Herrmann erklärte aber wiederholt, Details dazu nicht öffentlich "breittreten" zu wollen, da der Gegner nicht wissen solle, "was wir können und was wir nicht können". Klar sei aber, dass die Ausstattung deutlich besser werden solle, um in einer ganzen Breite handlungsfähig zu sein.

Dies sieht auch vor, Drohnen zu bewaffnen, was bisher nicht zulässig ist. Aktuell hat Bayerns Polizei rund 140 Drohnen im Einsatz. Diese werden zur Luftüberwachung mit Kameras etwa im Grenzgebiet eingesetzt.

Zur Standardausstattung der Polizei dürften künftig aber auch sogenannte Jammer gehören. Diese Geräte senden Hochfrequenzsignale aus, um die Kontrolle der Drohne zu stören oder vollständig zu blockieren.

Zur Abwehr von Drohnen gibt es auch spezielle Fangnetze, die sich in den Rotoren verfangen sollen, Hermann sprach auch davon, Drohnen durch einen gezielten Zusammenstoß vom Himmel zu holen.

Ab wann dürfte die neue Drohnenabwehr einsatzbereit sein?

Das ist noch offen. Herrmann hofft, dass das Gesetz noch in diesem Jahr vom Landtag beschlossen werden kann. Bis wann dann die notwendigen Schulungen für die Polizisten erfolgen, die Einheiten gebildet und vor allem die Technik verfügbar ist, steht aber auf einem anderen Blatt.

Um dem Eindruck der Wehrlosigkeit entgegenzuwirken, betonte Herrmann, dass die Landespolizei im Prinzip jetzt schon mit Mitteldistanzgewehren auf die Drohnen schießen könne. Das werde die Polizei auch machen.

Woher kommt das Geld für die Ausstattung und das Personal?

Konkrete Summen sieht der Gesetzesentwurf zunächst nicht vor. In den anstehenden Haushaltsverhandlungen muss geschaut werden, woher das Geld für die Drohnenabwehr kommen soll. Bayerns Haushaltslage ist wegen der Wirtschaftsflaute und dem Einbruch der Steuereinnahmen bereits angespannt.

In Bayern gilt zudem ein Moratorium zur Schaffung neuer staatlicher Stellen – also auch bei der Polizei. Sofern das weiter gelten soll, müsste das Personal aus dem Bestand kommen. Die Polizei schiebt aber schon jetzt jedes Jahr gigantische Überstundenberge vor sich her. Dem Vernehmen nach könnte alleine der Kauf der Technik mehr als 45 Millionen Euro kosten.