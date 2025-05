Landesgartenschau 2027 in Bad Windsheim

Laut Umweltministerium hat der Freistaat in den vergangenen 45 Jahren rund 80 Millionen Euro an Fördergeldern in Landesgartenschauen investiert. Insgesamt knapp 550 Hektar Flächen sind in Bayern demnach begrünt und aufgewertet worden. Mehr als 25 Millionen Menschen besuchten die Gartenschauen.